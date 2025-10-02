Bedrijvengids
Scale AI
Scale AI Business Operations Salarissen in San Francisco Bay Area

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scale AI's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$172K - $200K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$152K$172K$200K$220K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Scale AI zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations bij Scale AI in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $220,150. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Scale AI voor de Business Operations functie in San Francisco Bay Area is $151,700.

