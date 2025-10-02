Bedrijvengids
Scalable Capital
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Software Engineering Manager Salarissen in Munich Metro Region

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Munich Metro Region bij Scalable Capital bedraagt in totaal €104K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scalable Capital's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Totaal per jaar
€104K
Niveau
-
Basissalaris
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Scalable Capital?

€142K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van €26.6K+ (soms €266K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Software Engineering Manager by Scalable Capital in Munich Metro Region is 'n jaarlikse totale vergoeding van €112,497. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Scalable Capital vir die Software Engineering Manager rol in Munich Metro Region is €104,966.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Scalable Capital

Gerelateerde Bedrijven

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen