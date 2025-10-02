Bedrijvengids
Scalable Capital
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Berlin Metropolitan Region

Scalable Capital Software Engineer Salarissen in Berlin Metropolitan Region

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Berlin Metropolitan Region bij Scalable Capital bedraagt in totaal €77.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scalable Capital's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
Totaal per jaar
€77.1K
Niveau
L2
Basissalaris
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Scalable Capital?

€142K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van €26.6K+ (soms €266K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Software Engineer en Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region está en una compensación total anual de €96,896. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scalable Capital para el puesto de Software Engineer in Berlin Metropolitan Region es €72,843.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Scalable Capital

Gerelateerde Bedrijven

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen