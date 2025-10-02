Bedrijvengids
SberMegaMarket
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket Software Engineer Salarissen in Moscow Metro Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Moscow Metro Area bij SberMegaMarket bedraagt in totaal RUB 3.84M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SberMegaMarket's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totaal per jaar
RUB 3.84M
Niveau
Middle
Basissalaris
RUB 3.84M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij SberMegaMarket in Moscow Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 4,268,217. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SberMegaMarket voor de Software Engineer functie in Moscow Metro Area is RUB 3,843,153.

