SberMegaMarket Data Scientist Salarissen in Moscow Metro Area

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Moscow Metro Area bij SberMegaMarket bedraagt in totaal RUB 2.51M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SberMegaMarket's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket SberMegaMarket Data Scientist Moscow, MC, Russia Totaal per jaar RUB 2.51M Niveau L2 Basissalaris RUB 2.51M Stock (/yr) RUB 0 Bonus RUB 0 Jaren bij bedrijf 2 Jaren Jaren ervaring 2 Jaren

RUB 13.36M Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.51M+ (soms RUB 25.05M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( RUB ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij SberMegaMarket ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.