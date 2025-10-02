Bedrijvengids
Sberbank
Sberbank Venture Capitalist Salarissen in Moscow Metro Area

De gemiddelde Venture Capitalist totale vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 4.05M tot RUB 5.87M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

RUB 13.36M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.51M+ (soms RUB 25.05M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Wat zijn de carrièreniveaus bij Sberbank?

Analist

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Venture Capitalist bij Sberbank in Moscow Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 5,871,183. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sberbank voor de Venture Capitalist functie in Moscow Metro Area is RUB 4,045,689.

