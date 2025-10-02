Bedrijvengids
  Salarissen
  Solution Architect

  Alle Solution Architect Salarissen

  Moscow Metro Area

Sberbank Solution Architect Salarissen in Moscow Metro Area

Solution Architect vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 5.9M per year voor L7 tot RUB 8.08M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 5.92M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen
Inbegrepen Functies

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Veelgestelde vragen

El paquet salarial més alt reportat per a un Solution Architect a Sberbank in Moscow Metro Area és una compensació total anual de RUB 11,539,667. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sberbank per al rol de Solution Architect in Moscow Metro Area és RUB 6,162,235.

