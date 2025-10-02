Software Engineering Manager vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 4.16M per year voor L12 tot RUB 8.2M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 5.26M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
