Sberbank
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

  • Moscow Metro Area

Sberbank Software Engineering Manager Salarissen in Moscow Metro Area

Software Engineering Manager vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 4.16M per year voor L12 tot RUB 8.2M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 5.26M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

