Software Engineer vergoeding in Saint Petersburg Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.92M per year voor L7 tot RUB 5.62M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Saint Petersburg Metro Area bedraagt in totaal RUB 3.34M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
