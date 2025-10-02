Bedrijvengids
Sberbank
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Software Engineer Salarissen in Saint Petersburg Metro Area

Software Engineer vergoeding in Saint Petersburg Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.92M per year voor L7 tot RUB 5.62M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Saint Petersburg Metro Area bedraagt in totaal RUB 3.34M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
(Instapniveau)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Sberbank in Saint Petersburg Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 5,619,488. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sberbank voor de Software Engineer functie in Saint Petersburg Metro Area is RUB 2,840,813.

