Sberbank
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Moscow Metro Area

Sberbank Software Engineer Salarissen in Moscow Metro Area

Software Engineer vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.85M per year voor L7 tot RUB 6.2M per year voor L14. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 3.9M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
(Instapniveau)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
RUB 13.36M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sberbank?

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 7,835,148. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Software Engineer role in Moscow Metro Area is RUB 4,170,881.

