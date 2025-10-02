Software Engineer vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.85M per year voor L7 tot RUB 6.2M per year voor L14. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 3.9M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen