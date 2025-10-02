Bedrijvengids
Sberbank
  • Salarissen
  • Cybersecurity Analyst

  • Alle Cybersecurity Analyst Salarissen

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Salarissen in Moscow Metro Area

Het mediane Cybersecurity Analyst vergoedinspakket in Moscow Metro Area bij Sberbank bedraagt in totaal RUB 1.83M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Totaal per jaar
RUB 1.83M
Niveau
L12
Basissalaris
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sberbank?

RUB 13.36M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een jobFamilies.Cybersecurity Analyst bij Sberbank in Moscow Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 4,376,879. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sberbank voor de jobFamilies.Cybersecurity Analyst functie in Moscow Metro Area is RUB 1,831,386.

