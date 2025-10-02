Bedrijvengids
Sberbank
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Project Manager

  • Alle Project Manager Salarissen

  • Moscow Metro Area

Sberbank Project Manager Salarissen in Moscow Metro Area

Project Manager vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 2.43M per year voor L7 tot RUB 9.47M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 4.03M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Bekijk 4 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

RUB 13.36M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.51M+ (soms RUB 25.05M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sberbank?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Project Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Project Manager sa Sberbank in Moscow Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 11,002,422. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sberbank para sa Project Manager role in Moscow Metro Area ay RUB 4,031,787.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Sberbank

Gerelateerde Bedrijven

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen