Sberbank Product Manager Salarissen in Moscow Metro Area

Product Manager vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 11.19M per year voor L7 tot RUB 16.17M per year voor L14. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 3.85M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Sberbank in Moscow Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 16,165,672. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sberbank voor de Product Manager functie in Moscow Metro Area is RUB 3,874,941.

