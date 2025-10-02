Bedrijvengids
Sberbank
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Information Technologist (IT)

  • Alle Information Technologist (IT) Salarissen

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Salarissen in Moscow Metro Area

Information Technologist (IT) vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.63M per year voor L7 tot RUB 2.48M per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 2.11M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Bekijk 4 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

RUB 13.36M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.51M+ (soms RUB 25.05M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sberbank?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Information Technologist (IT) aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een jobFamilies.Information Technologist (IT) bij Sberbank in Moscow Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 2,853,061. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sberbank voor de jobFamilies.Information Technologist (IT) functie in Moscow Metro Area is RUB 2,109,773.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Sberbank

Gerelateerde Bedrijven

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen