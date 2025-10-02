Information Technologist (IT) vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.63M per year voor L7 tot RUB 2.48M per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 2.11M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
