Bedrijvengids
Sberbank
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Data Scientist Salarissen in Saint Petersburg Metro Area

Data Scientist vergoeding in Saint Petersburg Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.31M per year voor L7 tot RUB 2.7M per year voor L10. Het mediane yearse vergoedinspakket in Saint Petersburg Metro Area bedraagt in totaal RUB 1.49M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Bekijk 4 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

RUB 13.36M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.51M+ (soms RUB 25.05M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sberbank?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Sberbank in Saint Petersburg Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 3,138,226. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sberbank voor de Data Scientist functie in Saint Petersburg Metro Area is RUB 2,012,002.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Sberbank

Gerelateerde Bedrijven

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen