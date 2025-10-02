Data Scientist vergoeding in Saint Petersburg Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.31M per year voor L7 tot RUB 2.7M per year voor L10. Het mediane yearse vergoedinspakket in Saint Petersburg Metro Area bedraagt in totaal RUB 1.49M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
