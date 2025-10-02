Sberbank Data Analist Salarissen in Moscow Metro Area

Data Analist vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.57M per year voor L7 tot RUB 4.94M per year voor L11. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 2.83M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L7 RUB 1.57M RUB 1.34M RUB 117K RUB 117K L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 3.44M RUB 2.94M RUB 0 RUB 495K L10 RUB 2.98M RUB 2.69M RUB 0 RUB 288K Bekijk 4 Meer Niveaus

RUB 13.36M Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.51M+ (soms RUB 25.05M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( RUB ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Sberbank ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Data Analist aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.