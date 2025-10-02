Bedrijvengids
Sberbank
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Business Analist

  • Alle Business Analist Salarissen

  • Moscow Metro Area

Sberbank Business Analist Salarissen in Moscow Metro Area

Business Analist vergoeding in Moscow Metro Area bij Sberbank varieert van RUB 1.98M per year voor L7 tot RUB 4.19M per year voor L11. Het mediane yearse vergoedinspakket in Moscow Metro Area bedraagt in totaal RUB 2.63M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sberbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Bekijk 4 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

RUB 13.36M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.51M+ (soms RUB 25.05M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sberbank?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Business Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Business Analist ve společnosti Sberbank in Moscow Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 4,757,188. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici Business Analist in Moscow Metro Area je RUB 2,700,624.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Sberbank

Gerelateerde Bedrijven

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen