Saviynt Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Saviynt bedraagt in totaal ₹2.31M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Saviynt's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Saviynt
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹2.31M
Niveau
hidden
Basissalaris
₹2.31M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Saviynt?

₹13.94M

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Saviynt in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,839,623. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Saviynt for the Software Engineer role in Greater Bengaluru is ₹2,311,955.

