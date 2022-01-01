Bedrijvengids
Sasken Technologies
Sasken Technologies Salarissen

Sasken Technologies's salaris varieert van $11,925 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $99,500 voor een Hardware Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Sasken Technologies. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Software Engineer
Median $11.9K
Hardware Engineer
$99.5K
Venture Capitalist
$33.5K

Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Sasken Technologies is Hardware Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $99,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sasken Technologies is $33,485.

