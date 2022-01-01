SAP Salarissen

SAP's salaris varieert van $23,270 in totale vergoeding per jaar voor een Copywriter in India aan de onderkant tot $487,550 voor een Business Operations Manager in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SAP. Laatst bijgewerkt: 11/15/2025
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.4%
JR 3
Bij SAP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)
20%
JR 1
40%
JR 2
40%
JR 3
Bij SAP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
40% vest in het 2nd-JR (40.00% jaarlijks)
40% vest in het 3rd-JR (40.00% jaarlijks)
33%
JR 1
33%
JR 2
34%
JR 3
Bij SAP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (8.25% driemaandelijks)
33% vest in het 2nd-JR (8.25% driemaandelijks)
34% vest in het 3rd-JR (8.50% driemaandelijks)
