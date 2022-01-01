Bedrijvengids
SAP
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

SAP Salarissen

SAP's salaris varieert van $23,270 in totale vergoeding per jaar voor een Copywriter in India aan de onderkant tot $487,550 voor een Business Operations Manager in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SAP. Laatst bijgewerkt: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Productie Software Engineer

DevOps Engineer

AI Engineer

Product Designer
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX Designer

Sales
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Account Executive

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Data Scientist
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Product Manager
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Solution Architect
T3 $46K
T4 $74.9K

Data Architect

Cloud Architect

Software Engineering Manager
Median $78.4K
Management Consultant
Median $82.5K
Project Manager
Median $143K
Customer Success
Median $128K
Technisch Programma Manager
Median $120K
Human Resources
Median $57.7K
Sales Engineer
Median $114K
Business Analist
Median $74.9K
Informatietechnoloog (IT)
Median $82.8K
Accountant
$39.1K
Administratief Assistent
$74.5K
Business Operations
$162K
Business Operations Manager
$488K
Business Development
$40.9K
Chief of Staff
$160K
Copywriter
$23.3K
Klantenservice
$76.5K
Klantenservice Operaties
$53.8K
Data Analist
$110K
Data Science Manager
$238K
Facilitair Manager
$80K
Grafisch Ontwerper
$104K
Hardware Engineer
$136K
Legal
$271K
Product Design Manager
$296K
Programma Manager
$128K
Recruiter
$199K
Revenue Operations
$95.2K
Cybersecurity Analist
$81.1K
Total Rewards
$83.3K
UX Researcher
$95.3K
Venture Capitalist
$121K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij SAP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)

20%

JR 1

40%

JR 2

40%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij SAP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 2nd-JR (40.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 3rd-JR (40.00% jaarlijks)

33%

JR 1

33%

JR 2

34%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij SAP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (8.25% driemaandelijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (8.25% driemaandelijks)

  • 34% vest in het 3rd-JR (8.50% driemaandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij SAP is Business Operations Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $487,550. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SAP is $114,363.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor SAP

Gerelateerde Bedrijven

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen