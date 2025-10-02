Software Engineer vergoeding in Greater Seattle Area bij SAP Concur varieert van $130K per year voor T2 tot $243K per year voor T4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Seattle Area bedraagt in totaal $185K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SAP Concur's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
