Software Engineer vergoeding in Brazil bij SAP Concur bedraagt R$238K per year voor T3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Brazil bedraagt in totaal R$186K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SAP Concur's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
