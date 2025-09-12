Bedrijvengids
Santander
Santander Salarissen

Santander's salaris varieert van $27,604 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Brazil aan de onderkant tot $355,215 voor een Management Consultant in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Santander. Laatst bijgewerkt: 11/15/2025

Accountant
$31.9K
Data Scientist
$27.6K
Financieel Analist
$32.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
Investment Banker
$59.4K
Management Consultant
$355K
Product Manager
$76.2K
Software Engineer
$43.1K
Software Engineering Manager
$218K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Santander is Management Consultant at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $355,215. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Santander is $51,236.

