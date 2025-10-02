Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater London Area bij Santander UK bedraagt in totaal £96.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Santander UK's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£96.8K
Niveau
L5
Basissalaris
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Santander UK?

£121K

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Santander UK in Greater London Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van £181,902. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Santander UK voor de Software Engineer functie in Greater London Area is £110,414.

