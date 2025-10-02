Bedrijvengids
Santander Bank
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Warsaw Metropolitan Area

Santander Bank Software Engineer Salarissen in Warsaw Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Warsaw Metropolitan Area bij Santander Bank bedraagt in totaal PLN 191K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Santander Bank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totaal per jaar
PLN 191K
Niveau
L2
Basissalaris
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Santander Bank?

PLN 600K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van PLN 113K+ (soms PLN 1.13M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 384,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Software Engineer role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 190,903.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Santander Bank

Gerelateerde Bedrijven

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen