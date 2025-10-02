Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Santander Bank bedraagt in totaal $120K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Santander Bank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Santander Bank
Software Engineer
hidden
Totaal per jaar
$120K
Niveau
L3
Basissalaris
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Santander Bank?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Software Engineer la Santander Bank in United States ajunge la o compensație totală anuală de $145,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Santander Bank pentru rolul de Software Engineer in United States este $108,000.

