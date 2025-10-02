Bedrijvengids
Santander Bank
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Poland

Santander Bank Software Engineer Salarissen in Poland

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Poland bij Santander Bank bedraagt in totaal PLN 194K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Santander Bank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Totaal per jaar
PLN 194K
Niveau
Mid Level
Basissalaris
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Santander Bank?

PLN 600K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van PLN 113K+ (soms PLN 1.13M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Santander Bank in Poland ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 384,397. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Santander Bank voor de Software Engineer functie in Poland is PLN 190,903.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Santander Bank

Gerelateerde Bedrijven

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen