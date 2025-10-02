Bedrijvengids
Santander Bank
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Sao Paulo

Santander Bank Software Engineer Salarissen in Greater Sao Paulo

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Sao Paulo bij Santander Bank bedraagt in totaal R$126K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Santander Bank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$126K
Niveau
L2
Basissalaris
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Santander Bank?

R$880K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Santander Bank in Greater Sao Paulo ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$224,268. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Santander Bank voor de Software Engineer functie in Greater Sao Paulo is R$127,167.

Andere Bronnen