Santander Bank
Santander Bank Investment Banker Salarissen in New York City Area

Het mediane Investment Banker vergoedinspakket in New York City Area bij Santander Bank bedraagt in totaal $245K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Santander Bank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Totaal per jaar
$245K
Niveau
Vice President
Basissalaris
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Santander Bank?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Investment Banker bij Santander Bank in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $330,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Santander Bank voor de Investment Banker functie in New York City Area is $245,000.

Andere Bronnen