Santander Bank
Santander Bank Data Scientist Salarissen in Brazil

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Brazil bij Santander Bank bedraagt in totaal R$203K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Santander Bank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$203K
Niveau
Mid
Basissalaris
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Santander Bank?

R$880K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Santander Bank in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$241,059. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Santander Bank voor de Data Scientist functie in Brazil is R$222,722.

Andere Bronnen