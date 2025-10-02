Bedrijvengids
  Salarissen
  Data Scientist

  Alle Data Scientist Salarissen

  Greater Boston Area

Sanofi Data Scientist Salarissen in Greater Boston Area

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Greater Boston Area bij Sanofi bedraagt in totaal $196K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sanofi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Totaal per jaar
$196K
Niveau
L3
Basissalaris
$164K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$32K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sanofi?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Sanofi in Greater Boston AreaData Scientist职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$238,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Sanofi in Greater Boston AreaData Scientist职位的年度总薪酬中位数为$194,000。

