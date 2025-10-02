Bedrijvengids
Sanofi
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

  • Canada

Sanofi Data Scientist Salarissen in Canada

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Canada bij Sanofi bedraagt in totaal CA$108K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sanofi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$108K
Niveau
L2-1
Basissalaris
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$10.1K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sanofi?

CA$225K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.2K+ (soms CA$422K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Sanofi in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$132,169. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sanofi voor de Data Scientist functie in Canada is CA$108,282.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Sanofi

Gerelateerde Bedrijven

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen