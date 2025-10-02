Bedrijvengids
S&P Global
  New York City Area

S&P Global Software Engineering Manager Salarissen in New York City Area

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in New York City Area bij S&P Global bedraagt in totaal $305K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Totaal per jaar
$305K
Niveau
L14
Basissalaris
$200K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$100K
Jaren bij bedrijf
10 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij S&P Global?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij S&P Global in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $465,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij S&P Global voor de Software Engineering Manager functie in New York City Area is $255,000.

