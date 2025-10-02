Software Engineer vergoeding in United Kingdom bij S&P Global bedraagt £62.3K per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £63K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen