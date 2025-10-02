Software Engineer vergoeding in New York City Area bij S&P Global varieert van $125K per year voor L8 tot $284K per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in New York City Area bedraagt in totaal $132K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)
