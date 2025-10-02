Software Engineer vergoeding in Greater Toronto Area bij S&P Global varieert van CA$78.1K per year voor L8 tot CA$104K per year voor L10. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$92.7K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)
