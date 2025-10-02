Bedrijvengids
S&P Global
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Toronto Area

S&P Global Software Engineer Salarissen in Greater Toronto Area

Software Engineer vergoeding in Greater Toronto Area bij S&P Global varieert van CA$78.1K per year voor L8 tot CA$104K per year voor L10. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$92.7K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L8
Software Developer I(Instapniveau)
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bekijk 3 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

CA$225K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.2K+ (soms CA$422K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij S&P Global in Greater Toronto Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$120,766. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij S&P Global voor de Software Engineer functie in Greater Toronto Area is CA$90,896.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor S&P Global

Gerelateerde Bedrijven

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen