Software Engineer vergoeding in Greater Hyderabad Area bij S&P Global varieert van ₹1.71M per year voor L9 tot ₹7.18M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Hyderabad Area bedraagt in totaal ₹1.98M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)
