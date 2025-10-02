S&P Global Software Engineer Salarissen in Greater Hyderabad Area

Software Engineer vergoeding in Greater Hyderabad Area bij S&P Global varieert van ₹1.71M per year voor L9 tot ₹7.18M per year voor L13. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Hyderabad Area bedraagt in totaal ₹1.98M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L8 Software Developer I ( Instapniveau ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Software Developer II ₹1.71M ₹1.61M ₹0 ₹100K L10 Software Developer II ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L11 Lead Software Developer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Bekijk 3 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 33 % JR 1 33 % JR 2 33 % JR 3 Aandelentype RSU Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33 % vest in het 1st - JR ( 16.50 % halfjaarlijks )

33 % vest in het 2nd - JR ( 16.50 % halfjaarlijks )

33 % vest in het 3rd - JR ( 16.50 % halfjaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij S&P Global ?

