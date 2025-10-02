Bedrijvengids
S&P Global Data Scientist Salarissen in Mumbai Metropolitan Region

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Mumbai Metropolitan Region bij S&P Global bedraagt in totaal ₹2.95M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Totaal per jaar
₹2.95M
Niveau
L9
Basissalaris
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹447K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij S&P Global?

₹13.94M

Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij S&P Global in Mumbai Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,565,631. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij S&P Global voor de Data Scientist functie in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,952,670.

