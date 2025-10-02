Data Scientist vergoeding in India bij S&P Global varieert van ₹838K per year voor L8 tot ₹1.92M per year voor L10. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.61M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)