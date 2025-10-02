S&P Global Data Scientist Salarissen in India

Data Scientist vergoeding in India bij S&P Global varieert van ₹838K per year voor L8 tot ₹1.92M per year voor L10. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.61M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L8 Data Scientist I ₹838K ₹838K ₹0 ₹0 L9 Data Scientist II ₹2.38M ₹2.2M ₹0 ₹189K L10 Data Scientist III ₹1.92M ₹1.84M ₹0 ₹86.4K L11 Lead Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Bekijk 3 Meer Niveaus

₹13.94M Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.61M+ (soms ₹26.14M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( INR ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Vesting Schema Hoofdschema 33 % JR 1 33 % JR 2 33 % JR 3 Aandelentype RSU Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33 % vest in het 1st - JR ( 16.50 % halfjaarlijks )

33 % vest in het 2nd - JR ( 16.50 % halfjaarlijks )

33 % vest in het 3rd - JR ( 16.50 % halfjaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij S&P Global ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.