S&P Global Data Analist Salarissen in New York City Area

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor S&P Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/9/2025

Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij S&P Global in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $100,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij S&P Global voor de Data Analist functie in New York City Area is $80,000.

Andere Bronnen