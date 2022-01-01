Bedrijvengids
S&P Global
S&P Global Salarissen

S&P Global's salaris varieert van $4,029 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations aan de onderkant tot $335,168 voor een Corporate Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van S&P Global. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Software Engineer
Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Product Manager
Software Engineering Manager
Data Analist
Data Scientist
Business Analist
Solution Architect
Data Architect

Accountant
Business Operations
Corporate Development
Customer Success
Data Science Manager
Financieel Analist
Information Technologist (IT)
Management Consultant
Marketing
Marketing Operations
Product Designer
Programma Manager
Project Manager
Sales
Sales Engineer
Technisch Programma Manager
Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij S&P Global zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (16.50% halfjaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij S&P Global is Corporate Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $335,168. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij S&P Global is $89,550.

