Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Salarissen in Albuquerque-Santa Fe Area

Het mediane Cybersecurity Analyst vergoedinspakket in Albuquerque-Santa Fe Area bij Sandia National Labs bedraagt in totaal $165K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sandia National Labs's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Totaal per jaar
$165K
Niveau
-
Basissalaris
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Jaren bij bedrijf
15 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sandia National Labs?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Albuquerque-Santa Fe Area is $160,000.

