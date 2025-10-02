Bedrijvengids
Sandia National Labs
Het mediane Mechanisch Ingenieur vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Sandia National Labs bedraagt in totaal $212K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sandia National Labs's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Totaal per jaar
$212K
Niveau
Senior Technical Staff Member
Basissalaris
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
6 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sandia National Labs?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Mechanisch Ingenieur bij Sandia National Labs in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $263,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sandia National Labs voor de Mechanisch Ingenieur functie in San Francisco Bay Area is $148,000.

Andere Bronnen