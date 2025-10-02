Bedrijvengids
Salesfloor Software Engineer Salarissen in Greater Montreal

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Montreal bij Salesfloor bedraagt in totaal CA$122K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Salesfloor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Totaal per jaar
CA$122K
Niveau
-
Basissalaris
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Salesfloor?

CA$225K

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Salesfloor in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$134,485. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Salesfloor for the Software Engineer role in Greater Montreal is CA$121,892.

