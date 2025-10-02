Bedrijvengids
SailPoint
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Mexico

SailPoint Software Engineer Salarissen in Mexico

Software Engineer vergoeding in Mexico bij SailPoint varieert van MX$1.13M per year voor L3 tot MX$1.28M per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mexico bedraagt in totaal MX$1.21M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SailPoint's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Instapniveau)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij SailPoint zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij SailPoint in Mexico ligt op een jaarlijkse totale beloning van MXMX$32,893,680. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SailPoint voor de Software Engineer functie in Mexico is MXMX$22,890,882.

Andere Bronnen