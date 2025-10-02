Bedrijvengids
SailPoint
SailPoint Software Engineer Salarissen in Greater Austin Area

Software Engineer vergoeding in Greater Austin Area bij SailPoint varieert van $100K per year voor L2 tot $211K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Austin Area bedraagt in totaal $142K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SailPoint's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij SailPoint zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij SailPoint in Greater Austin Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $243,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SailPoint voor de Software Engineer functie in Greater Austin Area is $141,000.

Andere Bronnen