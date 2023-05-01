Safe Security Salarissen

Het salarisbereik van Safe Security varieert van $59,467 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $172,354 voor een Sales Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Safe Security . Laatst bijgewerkt: 8/15/2025