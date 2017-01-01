Bedrijvengids
Roseate Hotels & Resorts
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Roseate Hotels & Resorts dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Roseate Hotels and Resorts features a selection of luxury accommodations in India and the UK, known for their unique, independent experiences, elegant design, and exceptional service.

    roseatehotels.com
    Website
    600
    Aantal Werknemers
    $100M-$250M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Roseate Hotels & Resorts

    Gerelateerde Bedrijven

    • Uber
    • PayPal
    • Roblox
    • Flipkart
    • Pinterest
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen