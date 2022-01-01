Bedrijvengids
Root Insurance
Root Insurance Salarissen

Root Insurance's salaris varieert van $76,500 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $270,970 voor een Human Resources aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Root Insurance. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Data Scientist
Median $120K
Product Manager
Median $145K
Software Engineer
Median $161K

Software Engineering Manager
Median $230K
Data Analist
$76.5K
Grafisch Designer
$95.2K
Human Resources
$271K
Marketing
$159K
Mechanisch Ingenieur
$86.7K
Product Designer
$133K
Recruiter
$86.7K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Root Insurance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Root Insurance is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $270,970. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Root Insurance is $133,280.

Andere Bronnen