Roofstock Salarissen

Roofstock's salaris varieert van $89,550 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Hungary aan de onderkant tot $276,375 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Roofstock. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Product Manager
Median $187K
Data Scientist
$164K
Management Consultant
$172K

Product Designer
$195K
Software Engineer
$89.6K
Software Engineering Manager
$276K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Roofstock is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $276,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Roofstock is $179,428.

